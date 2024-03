Enna: Asp, stabilizzati sei dirigenti veterinari

PUBBLICITÀ

Procedura di stabilizzazione per sei dirigenti veterinari. Con delibera immediatamente esecutiva, sono stati assunti a tempo indeterminato i veterinari Sandro Bevacqua, Maria Stella Cammarata, Monia Maugeri, Silvana Picone, Salvatore Pittalà e Luciana Spiaggia.

L’atto scaturisce dall’avviso pubblico emanato per la procedura di stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti, come contemplato dalla normativa vigente. I sei veterinari sono in servizio presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna con incarichi a tempo determinato e i rispettivi posti di dirigente veterinario sono vacanti e disponibili nella dotazione organica. Ora la procedura deliberata stabilizza i professionisti appartenenti al Dipartimento di Prevenzione Veterinario. L’augurio di un proficuo lavoro ai professionisti stabilizzati è stata rivolta dalla Direzione Strategica che evidenzia come proceda spedita l’attività finalizzata al completamento della dotazione organica delineata nel Piano del Fabbisogno del personale.