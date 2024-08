Enna: Asp, sottoscrive il contratto il medico argentino Rios Formia Miguel Ariel

PUBBLICITÀ

In servizio il medico argentino Rios Formia Miguel Ariel presso l’Unità Operativa di Ortopedia dell’Ospedale Chiello di Piazza Armerina. Il conferimento dell’incarico, da parte della Direzione Strategica dell’ASP di Enna, scaturisce dall’emanazione dell’avviso pubblico regionale aperto e rivolto ai medici cittadini dell’Unione Europea, ed extra UE, per incarichi a tempo determinato in più discipline presso le aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Con l’assunzione del dott. Rios Formia Miguel Ariel, la Direzione intensifica il potenziamento delle dotazioni organiche carenti dei servizi e dei reparti, come l’Ortopedia dell’ospedale della città dei mosaici.

“Continuo a rilevare la qualità professionale e l’alto senso di umanità dei medici argentini – dichiara il Direttore Generale, dott. Mario Zappia -. Sottolineo il coraggio di questi medici che lasciano alle spalle la loro vita e si mettono a disposizione di una nuova nazione e di tutte le persone che hanno bisogno delle loro prestazioni sanitarie. Ringrazio i colleghi italiani che li hanno accolti con il senso di responsabilità che li contraddistingue.

Infine, ringrazio ancora una volta l’Assessorato della Salute e, in particolare, l’Assessore Giovanna Volo e il Dirigente Generale Salvatore Iacolino che continuano ad avere una attenzione particolare per un territorio come il nostro che ha una situazione di viabilità e di collegamenti tra i Comuni veramente difficili. Se riusciremo con il loro aiuto almeno a ripristinare i vari servizi e le specialità che sono momentaneamente carenti per mancanza di medici, la sinergia tra Regione e ASP ci permetterà di alleviare i disagi delle nostre popolazioni e, perché no, di salvare qualche vita umana”.