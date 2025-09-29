Enna, ASP: sottoscritto il contratto integrativo aziendale 2025 per il personale sanitario

PUBBLICITÀ

Lo scorso 25 settembre, presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in un clima di collaborazione tra direzione e sindacati, è stata raggiunta la preintesa per la sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale per l’anno 2025 destinato al personale del comparto sanità.

L’ipotesi contrattuale è stata siglata al termine di una negoziazione che ha visto prevalere il dialogo costruttivo tra le parti.

La delegazione trattante ha visto la partecipazione attiva della direzione strategica dell’ASP, del responsabile del servizio risorse umane, delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) e dei

rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto sanità.

Il clima sereno e produttivo che ha caratterizzato i lavori ha permesso di raggiungere rapidamente un’intesa condivisa, dimostrando la volontà di tutte le parti coinvolte di lavorare nell’interesse del personale sanitario e, indirettamente, della qualità dei servizi offerti ai cittadini ennesi.

Con la firma della preintesa inizia il percorso verso l’adozione definitiva del contratto integrativo. La proposta dovrà ora essere sottoposta all’esame del Collegio Sindacale dell’ASP, che avrà il

compito di procedere alla definitiva presa d’atto e all’adozione formale dell’accordo. Solo dopo questo ultimo passaggio burocratico, ma fondamentale dal punto di vista procedurale, il contratto integrativo aziendale 2025 potrà considerarsi pienamente operativo, con tutti i benefici e le novità previste per il personale del comparto sanità dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

L’accordo rappresenta un segnale positivo per il settore sanitario locale; il dialogo trasparente tra istituzioni e rappresentanze dei lavoratori assume particolare rilevanza per garantire servizi efficienti e condizioni lavorative adeguate al personale impegnato in prima linea nella tutela della salute dei cittadini.