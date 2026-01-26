Enna, ASP: sospeso temporaneamente il pagamento POS presso i CUP

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna informa i cittadini che, a partire da mercoledì 28 gennaio e fino a venerdì 31 gennaio, sarà temporaneamente sospeso il servizio di pagamento con POS presso i Centri Unici di Prenotazione (CUP).

La sospensione si è resa necessaria per consentire un importante aggiornamento del sistema di pagamento elettronico, finalizzato a migliorare il servizio.

Durante questo breve periodo, gli utenti che si recheranno presso gli sportelli CUP potranno effettuare i pagamenti esclusivamente in contanti. L’ASP di Enna si scusa per il disagio e invita i cittadini a organizzarsi di conseguenza per i propri appuntamenti.

Da lunedì 2 febbraio il servizio di pagamento elettronico tornerà pienamente operativo e sarà nuovamente possibile utilizzare carte di credito e bancomat presso tutti i punti CUP dell’Azienda.