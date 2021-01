Enna: Asp, somministrate 456 dosi del vaccino anti Covid

Dal 31 dicembre, giorno che ha segnato l’inizio della campagna con la vaccinazione della prima operatrice sanitaria impegnata contro il COVID, le dosi somministrate, presso la sala vaccinazione allestita all’Umberto I, sono state 456 a fronte delle 1170 dosi ricevute (39%).

La seconda fornitura è attesa entro le prossime 24 ore mentre, sempre da domani, sarà operativo il punto vaccinazione presso l’Ospedale Basilotta di Nicosia.

In merito alla tabella di marcia della campagna vaccinale, così come indicato dalle Raccomandazioni del Ministero della Salute, sono state individuate le categorie target da vaccinare inizialmente “… per concentrare le risorse sulla protezione del personale dedicato a fronteggiare l’emergenza pandemica e sui soggetti più fragili; con l’aumento della disponibilità dei vaccini si procederà con la vaccinazione delle altre categorie a rischio e successivamente alla vaccinazione della popolazione generale”.

Domani saranno vaccinati anche 96 ospiti e operatori delle RSA (Residenze Sanitarie Assistite) di Leonforte, appartenenti alla struttura “Villa Maria” e alla RSA allocata presso l’Ospedale Ferro Branciforte Capra.