Enna: Asp, screening su popolazione scolastica nel distretto sanitario di Nicosia

PUBBLICITÀ

L’Unità Operativa di Medicina scolastica e il Servizio di Materno Infantile, i cui Responsabili sono il dott. Rosario Colianni e la Dott.ssa Loredana Disimone, in collaborazione con il Distretto Sanitario di Nicosia, diretto dal Dott. Giuseppe Bonanno, hanno programmato le attività di prevenzione e promozione della salute nelle classi filtro delle scuole elementari e medie inferiori dei Comuni di Gagliano, Cerami e Troina, appartenenti all’Istituto Comprensivo “Don Bosco” il cui Dirigente Scolastico è la Prof. Mariangela Santangelo.

PUBBLICITÀ

Su indicazioni della Direzione Strategica Aziendale, nella logica del potenziamento dei Servizi Sanitari Territoriali, gli screening, che inizieranno a breve, hanno l’obiettivo di evidenziare le patologie a grande impatto sociale.

L’attività, in sintonia con la circolare assessoriale 1110/03 e con il Piano Regionale di Prevenzione 2020/2025, sarà svolta dal dott. Claudio Depetris, medico specialista in Semeiologia, con la collaborazione nella fase di avvio di Rina Catania, collaboratore professionale infermiere dell’U.O.S. di Coordinamento Medicina Scolastica.

Le visite riguarderanno l’oculistica, l’auxologica, con particolare attenzione all’obesità, l’ortopedica per lo studio del piede, l’odontoiatrica.

“L’importanza di tale visite – sottolinea il dott. Colianni – è nella precoce individuazione dei deficit visivi, delle patologie dentarie, delle anomalie di conformazione del piede e nel contrasto all’obesità (patologia tanto diffusa particolarmente nelle fasce giovanili), affinché possano in tempo correggersi e non creare nell’età adulta condizioni che determinano patologie. Le visite saranno affiancate da interventi di educazione sanitaria, sia individuale che rivolti alla scolaresca, in tema di sana alimentazione, del corretto lavaggio dei denti con l’ impiego di un modello dentario e di prevenzione dell’ipotiroidismo da carenza di iodio, considerato che la zona dei Comuni, oggetto dello screening, presenta un rischio moderato di deficit di iodio”.