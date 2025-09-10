Enna, ASP: sbloccati i pagamenti arretrati per i disabili gravissimi

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha dato il via libera al pagamento dei contributi economici arretrati destinati ai disabili gravissimi – per il periodo 2020-2025 – la cui domanda era rimasta pendente a causa della documentazione incompleta o non verificabile che aveva bloccato diverse pratiche. Grazie all’azione amministrativa dall’Azienda, le posizioni pendenti sono state finalmente definite, come certificano le relazioni dei distretti territoriali che hanno evidenziato la corretta verifica di tutti i requisiti necessari.

L’azienda sanitaria, avendo le somme già accantonate e disponibili, sta quindi procedendo con l’erogazione degli arretrati per tutte le posizioni regolarmente verificate. I beneficiari, tutti disabili gravissimi aventi diritto secondo i parametri previsti dalla normativa, riceveranno complessivamente l’assegno di cura previsto per il periodo di sospensione. Si tratta di una boccata d’ossigeno importante per tante famiglie che da anni attendevano questi contributi, fondamentali per far fronte alle spese di assistenza e cura dei propri cari.

La vicenda aveva creato non poche difficoltà economiche alle famiglie coinvolte, che si erano trovate a dover sostenere i costi dell’assistenza senza il supporto previsto dalle normative regionali e nazionali. Ma grazie all’attenzione dimostrata dall’Azienda viene ripristinata una situazione di equità sociale.

Il completamento dell’iter burocratico rappresenta un risultato significativo per il distretto territoriale dell’ASP di Enna, che ha dovuto rivedere e verificare singolarmente ogni pratica per garantire la conformità alla normativa vigente. La regolarizzazione delle posizioni permetterà ora anche una gestione più fluida dei futuri pagamenti, evitando gli accumuli che si erano creati negli anni precedenti.

L’ASP di Enna ha assicurato che tutti gli aventi diritto riceveranno quanto dovuto nei tempi tecnici necessari per l’elaborazione dei pagamenti.