Enna: Asp, riunione del comitato consultivo aziendale delle associazioni di volontariato

I rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e degli Organismi di Tutela presenti nel Comitato Consultivo Aziendale dell’ASP di Enna si sono incontrati presso la sala Mingrino dell’ospedale Umberto I per l’ultima riunione dell’anno in corso.

I temi affrontati sono stati ritenuti di grande complessità e rilevanza e, pertanto, meritevoli di approfondimento futuro anche all’interno dei gruppi di lavoro istituiti e riguardanti le liste di attesa, il pronto soccorso, la promozione della prevenzione e della salute, l’umanizzazione dell’assistenza e la valutazione della qualità percepita.

Il presidente del Comitato, dott. Tommaso Careri, ha esposto l’attività annuale del Comitato. Dopo la presentazione della norma riguardante il diritto all’oblio oncologico da parte del rappresentante Associazione Giovani Diabetici, i volontari hanno approfondito la questione relativa ai percorsi di salute realizzati dall’ASP di Enna in virtù del regolamento adottato per garantire le prestazioni di visite specialistiche, analisi e ricoveri nel rispetto dei tempi massimi di erogazione; tra i temi affrontati, la opportunità di seguire con maggiore attenzione la creazione delle nuove strutture, COT, Case e Ospedali di Comunità, previste dal DM 77; la qualità percepita dagli utenti per il miglioramento dell’assistenza e i programmi PNES per l’equità sanitaria. Questi sono alcuni degli argomenti che saranno affrontati ulteriormente chiedendo anche una maggiore interlocuzione con la direzione e i servizi dell’ASP di Enna.

Presenti alla riunione, i rappresentati dell’Ordine Professionale degli Infermieri, Ordine Psicologi, Ordine Farmacisti, AVIS, AISA, Alzheimer Erei, Associazione Giovani Diabetici, FederConsumatori; con delega, i rappresentanti dell’AIS, ANMIC, CISI, Movimento a Difesa del Cittadino, Insieme ODV Centuripe, CRI, TDM, AIDO, LILT e AVO.