Enna: Asp, prestano giuramento 66 nuovi dipendenti

Alla presenza della Direzione Strategica dell’ASP di Enna, guidata dal Direttore Generale Dr. Mario Zappia, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Sigona e dal Direttore Sanitario Dr. Emanuele Cassarà, hanno prestato ieri giuramento 66 nuovi dipendenti. Si tratta di 42 Operatori Socio Sanitari OSS, 9 infermieri, 2 fisioterapisti, 1 tecnico audiometrista, 3 tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, 2 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 2 tecnici sanitari di radiologia, 4 assistenti amministrativi e 1 assistente informatico.

Durante il giuramento si sono susseguiti diversi momenti di entusiasmo e commozione, per i nuovi assunti e per qualche familiare presente, ma anche per i Direttori che ne hanno accolto le firme. Finalmente arriva la certezza di un contratto full time e a tempo indeterminato grazie al quale sarà possibile guardare al futuro da una prospettiva diversa.

I nuovi dipendenti porteranno linfa e rinnovata energia nei reparti e negli uffici in cui sono impegnati.

L’ASP di Enna si arricchisce così di ulteriore personale motivato e capace, pronto ad aiutare i colleghi attualmente in servizio per offrire prestazioni più efficienti e prossime alle esigenze dei pazienti che ne necessitano; e per rendere la loro esperienza di assistenza sanitaria quanto più umana possibile.

A seguito del giuramento prestato, facendo gli auguri ai nuovi dipendenti il Direttore Generale Dr. Mario Zappia li ha esortati a mantenere per il futuro lo stesso spirito di servizio e di attaccamento all’Azienda che hanno dimostrato finora.