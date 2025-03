Per fronteggiare il flusso di utenti che, dal primo aprile 2025, come da normativa nazionale, saranno interessati al rilascio dei nuovi certificati per esenzione ticket categorie (E1-E2-E3-E4), L’ASP di Enna si è opportunamente organizzata istituendo sportelli specifici per il ricevimento del pubblico con orari di apertura congrui a rendere veloce l’utilizzo del servizio. Tale intervento di organizzazione e potenziamento dei servizi amministrativi è finalizzato a rendere la procedura quanto più agevole possibile per tutti gli assistiti che ne hanno diritto. I cittadini interessati, inoltre, potranno richiedere e ottenere il certificato in tempo reale anche attraverso una procedura interamente su internet collegandosi al portale Sistema TS (Tessera Sanitaria) accedendo alla sezione “Esenzioni da Reddito” tramite SPID, CIE o Tessera Sanitaria al seguente link: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/it/web/guest/esenzioni-da-reddito-cittadini

Le esenzioni da reddito consentono ai cittadini di ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento dei ticket. Le quattro tipologie di esenzioni da reddito a livello nazionale sono:

E01 – per età inferiori a 6 anni o superiori a 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro;

E02 – Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con un reddito complessivo inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (si considerano disoccupati i soggetti regolarmente iscritti negli elenchi dei Centri per l’Impiego e che hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze; sono quindi esclusi i soggetti in cerca di prima occupazione);

E03 – titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico;

E04 – Titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni familiare a carico.

Ecco gli orari di ricevimento del pubblico dei nuovi sportelli istituiti presso l’ASP di Enna dal primo aprile:

Enna Poliambulatorio via Calascibetta n. 1 – 1° piano

Lunedì dalle ore 8,30 alle 12,00

Martedì dalle ore 8,30 alle 12,00

Mercoledì dalle ore 8,30 alle 12,00

Giovedì dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 17,00

Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00

Calascibetta Poliambulatorio via Maddalena n. 139

Martedì dalle ore 8,30 alle 12,30

Giovedì dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 17,00

Catenanuova Poliambulatorio Corso Sicilia n. 57

Lunedì dalle ore 8,30 alle 11,30

Martedì dalle ore 8,30 alle 11,30

Giovedì dalle ore 8,30 alle 11,30

Centuripe Poliambulatorio piazza Etna n. 1

Lunedì dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 17,00

Mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,00

Valguarnera Poliambulatorio via Convento presso il Boccone del Povero

Lunedì dalle ore 8,30 alle 12,30

Giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,00

Villarosa Poliambulatorio viale Europa n.1

Lunedì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 17,00

Mercoledì dalle ore 8,30 alle 12,30

Piazza Armerina Poliambulatorio “Corpo F” Ospedale Chiello

Lunedì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,00

Martedì dalle ore 8,30 alle 12,30

Giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,00

Aidone Poliambulatorio via Martiri D’Ungheria n. 2

Mercoledì dalle ore 8,30 alle 12,30

Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30

Barrafranca Poliambulatorio Corso Italia

Lunedì dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 15.00 alle 17,00

Martedì dalle ore 8,00 alle 12,00

Mercoledì dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00

Giovedì dalle ore 8,00 alle 12,00

Venerdì dalle ore 8,00 alle 12,00

Pietraperzia Poliambulatorio via Carmine n. 1

Lunedì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,00

Martedì dalle ore 8,30 alle 12,30

Mercoledì dalle ore 8,30 alle 12,30

Giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle 17,00

Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30

Agira Poliambulatorio via Vittorio Emanuele n. 64

Martedì dalle ore 9,00 alle 12,30

Mercoledì dalle ore 9,00 alle 12,30

Leonforte Poliambulatorio presso PTA c.da San Giovanni

Lunedì dalle ore 8,30 alle 12,00

Martedì dalle ore 8,30 alle 12,00

Mercoledì dalle ore 8,30 alle 12,00

Giovedì dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 17,00

Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00

Regalbuto Poliambulatorio via Frate del Guasto snc / c.da Tre Vie snc

Lunedì dalle ore 8,30 alle 12,30

Martedì dalle ore 8,30 alle 12,30

Mercoledì dalle ore 8,30 alle 12,30

Giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30

Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30

Capizzi Poliambulatorio piazza Mercato n. 1

Martedì dalle ore 8,30 alle 13,00

Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00

Cerami Poliambulatorio via Francesco Crispi n. 1

Lunedì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30

Mercoledì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30

Giovedì dalle ore 8,30 alle 13,00

Gagliano Castelferrato Poliambulatorio via Filippo Lo Giudice

Martedì dalle ore 8,30 alle 12,00

Giovedì dalle ore 8,30 alle 12,00

Nicosia Poliambulatorio Piazza San Francesco di Paola

Lunedì dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 17,00

Mercoledì dalle ore 8,30 alle 12,00

Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00

Troina Poliambulatorio via Calatafimi n. 1

Lunedì dalle ore 8,30 alle 12,30

Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30

L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale www.aspenna.it nella sezione L’ASP informa