Enna: Asp potenzia diabetologia e salute mentale con nuove assunzioni

La Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha deliberato il conferimento dell’incarico specialistico ambulatoriale a tempo indeterminato, nella branca della Diabetologia, alla dottoressa Maria Leotta.

La dottoressa Leotta è prima nella graduatoria dei medici disponibili ad accettare incarichi a tempo indeterminato nella Specialistica Ambulatoriale Interna, distinta per branche. La specialista assumerà servizio a far data dal 15/02/2025, potenziando la Diabetologia per 11 ore presso il Poliambulatorio EX INAM di Enna, colmando la carenza causata dalle dimissioni della specialista precedentemente in servizio. L’atto è immediatamente esecutivo, infatti, per procedere con urgenza al conferimento dell’incarico.

Nella stessa seduta deliberativa, la Direzione ha proceduto ad assumere lo psichiatra Giuseppe Laquatra per potenziare la dotazione organica del Dipartimento della Salute Mentale. La nomina del dirigente medico di psichiatria nasce dalla necessità di coprire i posti resisi vacanti nei servizi della Salute Mentale per garantire i livelli essenziali di assistenza.

“L’assunzione della dottoressa Leotta e del dott. Laquatra potenzierà la Diabetologia e la Psichiatria, branche specialistiche importanti perché si occupano della salute di persone appartenenti a fasce vulnerabili della popolazione – evidenzia il management aziendale – e rappresenta un passo significativo per migliorare le necessità assistenziali dell’utenza nel territorio”.