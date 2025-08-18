Enna, Asp: nuove apparecchiature per potenziare il servizio odontoiatrico

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha completato il ripristino della piena funzionalità dell’ambulatorio di odontoiatria che è stato allestito presso l’Ospedale Umberto I, con un investimento in nuove apparecchiature specialistiche. L’intervento di ammodernamento ha visto la UOC Provveditorato dell’ASP predisporre la fornitura di moderne apparecchiature odontoiatriche, già consegnate e collaudate, che andranno a sostituire definitivamente le vecchie strumentazioni ormai inadeguate agli standard qualitativi richiesti.

“Si tratta di un investimento necessario per la sanità territoriale”, sottolineano dalla Direzione Strategica dell’ASP di Enna, composta dal D.G., Dr. Mario Zappia, dalla D.A. Dr.ssa Maria Sigona e dal D.S. Dr. Ennio Ciotta, evidenziando come il ripristino dell’ambulatorio odontoiatrico rappresenti una risposta concreta alle esigenze sanitarie della collettività.

L’ambulatorio odontoiatrico sito presso il poliambulatorio di Enna Alta era stato oggetto di criticità negli ultimi anni a causa del progressivo deterioramento delle apparecchiature, messe definitivamente fuori uso già a febbraio del 2024. I nuovi locali presso il poliambulatorio dell’Umberto I, ma soprattutto il nuovo assetto organizzativo e tecnologico, che con molte probabilità verrà ulteriormente incrementato, garantiranno ai cittadini della provincia di Enna un servizio odontoiatrico di qualità, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’offerta sanitaria pubblica.

L’operazione rientra nel più ampio piano di riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari territoriali dell’ASP di Enna, con l’obiettivo di assicurare cure appropriate e accessibili a tutti i cittadini.