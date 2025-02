Enna: Asp, nominato il nuovo direttore amministrativo

PUBBLICITÀ

È la Dott.ssa Maria Sigona, professionista di consolidata esperienza nel settore pubblico e sanitario, il nuovo Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. La nomina, conferita con atto deliberativo n. 204 del 10/02/2025 a firma del Direttore Generale Dr. Mario Zappia, si è perfezionata con l’insediamento in data 12 febbraio 2025.

La Dott.ssa Maria Sigona, raccoglie il testimone dal precedente Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, per proseguire assieme al Direttore Generale Dr. Mario Zappia e al Direttore Sanitario Dr. Emanuele Cassarà il percorso di rinnovamento e di efficientamento dei servizi sanitari e amministrativi già avviato dalla Direzione Strategica dell’ASP di Enna.

Questo avvicendamento arriva in un periodo particolarmente cruciale per l’ASP di Enna, la quale sta implementando una serie di innovazioni organizzative e procedurali in sintonia con il Piano Sanitario Nazionale volti a migliorare i servizi sanitari sul territorio, garantendo un accesso sempre più equo e tempestivo.

La Dott.ssa Maria Singona, che al momento della nomina ricopriva il ruolo di Direttore delle Risorse Umane presso l’ASP di Ragusa, ha maturato una solida esperienza nel settore della pubblica amministrazione palesando ottime capacità di sviluppare strategie amministrative innovative ed efficaci orientare al miglioramento dei processi interni. Nella sua carriera ha rivestito diversi ruoli di responsabilità e vanta un percorso pluriennale con specializzazione nella gestione e nel coordinamento delle attività amministrative in ambito sanitario. Ha già ricoperto il ruolo di Direttore Amministrativo nonché di Direttore di Distretto Ospedaliero; inoltre ha diretto brillantemente svariate Unità Operative Complesse e Semplici maturando un’esperienza poliedrica che si estende dalla gestione delle risorse umane, all’acquisizione di beni e servizi, alla gestione e coordinamento degli staff aziendali, al controllo di gestione ed agli affari generali e legali.

Il Direttore Generale Dr. Mario Zappia: “Con la nomina del nuovo Direttore Amministrativo vogliamo dare un segnale di continuità nel percorso già intrapreso. La dott.ssa Maria Singona, con la sua esperienza e il suo approccio pragmatico, avrà un ruolo fondamentale nel migliorare ulteriormente i processi decisionali e gestionali, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di vicinanza alla collettività che l’Azienda si prefigge. Siamo certi l’ASP di Enna beneficerà della sua professionalità per continuare a garantire un servizio sanitario di alta qualità”.

La Dott.ssa Maria Sigona: “È con grande entusiasmo, responsabilità e spirito di servizio che assumo questo incarico, consapevole delle sfide che il settore sanitario e amministrativo sta affrontando. Lavorerò con impegno e dedizione a supporto dell’ASP di Enna per offrire un servizio sanitario di eccellenza alla nostra comunità”.