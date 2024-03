Enna: Asp, nomina in ruolo di un dirigente medico di radiodiagnostica

PUBBLICITÀ

Con atto deliberativo immediatamente esecutivo, la direzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha disposto l'immissione in ruolo e in prova della dottoressa Diana Aluia, dirigente medico di Radiodiagnostica.

Nella dotazione organica dell’Unità Operativa Complessa di Radiodiagnostica dell’Ospedale Umberto I risultano vacanti e disponibili 7 posti di Dirigente Medico.

Per reclutare i professionisti, l’Azienda ha approvato lo scorrimento di graduatoria per i medici specializzati e per gli specializzandi. La dottoressa Aluia, prima classificata nella graduatoria degli specializzandi, ha comunicato il 27 febbraio 2024 di avere conseguito il diploma di specializzazione.

L’immissione odierna in ruolo consentirà di rafforzare l’organico a vantaggio delle prestazioni e delle attività rese dall’Unità Operativa di Radiodiagnostica.