Enna: Asp, niente green pass per usufruire dei servizi e accedere al Cup

Dal 15 ottobre, con l’obbligo di possedere e esibire quando richiesto il green pass nei luoghi di lavoro, si era creata un po’ di confusione anche nelle strutture sanitarie. I nostri lettori hanno segnalato, chiedendo chiarimenti in merito, di essere stati stoppati all’ingresso e aver dovuto esporre il green pass per accedere al Cup dell’Umberto I per prenotare delle analisi cliniche.

Abbiamo, dunque, chiesto chiarimenti all’Asp che così ha risposto, tramite il direttore sanitario Emanuele Cassarà: “Gli utenti che devono usufruire dei servizi hanno diritto di entrare anche senza green pass. L’Azienda – precisa Cassarà – procederà a fare i tamponi prima di accedere nei vari ambulatori per garantire il servizio e la dovuta protezione per utenti e personale”.

Angela Montalto