Enna: Asp, nasce il “Gruppo Genitori” per i disturbi del comportamento alimentare

L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) dei Disturbi del Comportamento Alimentare dell’Asp di Enna ha creato il Gruppo Genitori, in seguito alle numerose richieste di supporto ricevute con riferimento ai figli affetti da DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare).

L’attivazione del Gruppo Genitori per il sostegno alla genitorialità è previsto dal Progetto Regionale “Linee di intervento per il contrasto dei DNA (disturbi della nutrizione e dell’alimentazione) nella Regione Siciliana” e rientra nel Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025; prevede l’integrazione e la personalizzazione delle cure e perché siano sempre più aderenti ai bisogni dell’utenza.

L’equipe formata dalla Dott.ssa Ida Bonanno, responsabile della UOSD Disturbi del Comportamento Alimentare, e dalla Dott.ssa Luigia Savarese, psicologa e psicoterapeuta del progetto, ritiene che un intervento di supporto ai familiari può rivelarsi estremamente utile “soprattutto se accresce le conoscenze del problema e i modi per affrontare le difficoltà che tale patologia porta in sé. Il gruppo è una forma di interazione particolarmente interessante: permetterà ai genitori di scambiare le loro esperienze fornendosi un sostegno reciproco per essere più presenti e in maniera adeguata nella quotidianità dei loro figli. Il gruppo genitori è importante per la prevenzione e la cura, serve a costruire una rete di supporto per rispondere meglio alla complessità del disturbo che investe diversi ambiti della vita: relazionale, familiare, scolastica e lavorativa”.

Il Servizio UOSD DCA dell’ASP di Enna è sito presso i locali del Dipartimento Salute Mentale al Viale Diaz 49, primo piano. I giorni di ricevimento sono lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 13:00, giovedì dalle 9:00 alle 17:30. Per informazioni e appuntamenti: 0935/520438- 0935/520497; 3312661556.