Enna: Asp, Lodico neo direttore dell’unità igiene degli allevamenti

Domenico Lodico, veterinario, è il nuovo direttore dell’unità operativa complessa igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche del dipartimento di prevenzione veterinario dell’ASP di Enna. È stato sottoscritto il contratto quinquennale dal direttore generale Francesco Iudica e dallo stesso dott. Lodico, “la cui nomina – fa sapere l’Asp – rafforza la struttura dell’azienda e del dipartimento di prevenzione veterinario, diretto dal dott. Ireneo Sferrazza”.

“Il servizio igiene allevamenti e produzioni zootecniche – afferma Domenico Lodico – ha un ruolo strategico all’interno del dipartimento di prevenzione veterinario per le attività di controllo che mirano a garantire la salubrità delle produzioni zootecniche (carne, latte, miele, ecc…), attraverso i controlli mirati sugli animali e sugli alimenti ad essi destinati, ai fini della sicurezza alimentare e della tutela della salute dei consumatori. Un altro ambito fondamentale in capo al servizio è la tutela degli animali d’affezione che per una società evoluta non può che rappresentare un imprescindibile dovere civico cui le istituzioni non possono sottrarsi”.

“Confido nel lavoro di squadra e – conclude – sono certo dell’apporto che ogni collega saprà dare alla mission del servizio. Ringrazio la direzione aziendale per la fiducia che mi ha accordato, il Dott. Sferrazza, direttore del dipartimento veterinario, e tutti i colleghi per la stima e l’affetto che mi hanno manifestato”.