Enna: Asp, l’attività di controllo e ispezione della commissione vigilanza per il vitto

I componenti della Commissione Vigilanza per il vitto tracciano il bilancio delle attività condotte negli ultimi mesi in seguito alla nomina degli attuali componenti. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha infatti provveduto ad aggiornare i componenti della Commissione di Vigilanza per il Vitto, ai sensi del D.A. n. 19372/1996.

Dal mese di ottobre del 2023, sono stati realizzati sei incontri nei 4 Presidi Ospedalieri dell’ASP di Enna (Enna, Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina).

“In particolare l’attività della Commissione Vigilanza Vitto si trova nella fase in cui visita ripetutamente le cucine degli Ospedali dell’ASP di Enna e questo ha determinato un feedback positivo da parte dell’Azienda che gestisce il servizio di mensa ospedaliera dell’ASP di Enna, consentendo, anche grazie all’attenzione dei Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri, di migliorare le caratteristiche strutturali delle cucine e con le conseguenti ricadute positive sul servizio offerto

ai degenti”, afferma il dott. Vincenzo Restivo, professore della Kore e direttore del SIAN, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASP di Enna.

La Commissione Aziendale è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda (o suo delegato), da un rappresentante del Tribunale dei Diritti del Malato, da uno specialista in Igiene, designato dal capo settore Igiene Pubblica, da un componente dell’ufficio pubblica tutela degli utenti e dei servizi sanitari dell’azienda designato dal Direttore Generale. La Commissione dell’ASP di Enna è costituita dal dott. Vincenzo Restivo, dalla dottoressa Angela Maria Montalbano, dalla dottoressa Libera Carta per il TDM e da Antonella Santarelli.

“I controlli, come da normativa, devono essere esercitati lungo tutto il processo che va dalla produzione alla distribuzione – spiega il dott. Restivo -. I componenti della Commissione Vitto possono esercitare in qualunque momento i controlli periodici e ogni qualvolta se ne presentasse la necessità. La Commissione esercita specifici controlli igienici, nutrizionali e organolettici, verifica, inoltre, tutte le procedure messe in atto dalla ditta appaltatrice per la personalizzazione del vitto, la veicolazione, la somministrazione. Procede altresì ai controlli senza preavviso e con le modalità che

ritiene più opportune lungo la filiera. Più nello specifico, la Commissione di Vigilanza per il Vitto ha il compito di controllare la rispondenza delle caratteristiche merceologiche delle materie prime in ordine a quanto dichiarato in sede di gara dal Gestore della cucina; verificare le grammature dei prodotti somministrati agli utenti ricoverati in ordine alle richieste delle Unità Operative; verificare il grado di soddisfazione degli utenti ricoverati; eseguire specifici controlli analitici”.

Il grado di soddisfazione degli utenti ricoverati viene rilevata tramite un’intervista durante la somministrazione del vitto. Inoltre, in ogni Presidio Ospedaliero è presente una sub commissione di Vigilanza per il Vitto, con precisi e ben definiti compiti.