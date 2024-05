Enna: Asp, la Fidapa di Cerami dona parrucche e copricapi

PUBBLICITÀ

Una breve cerimonia presso il Servizio di Senologia dell’Ospedale Umberto I ha suggellato il gesto di solidarietà dell’Associazione FIDAPA di Cerami che ha donato parrucche e copricapi per le donne in trattamento chemioterapico.

Presenti le socie e la presidente Maria Michela Trovato, il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Lombardo, e l’assessore Luigi Di Bella del Comune di Cerami, i dirigenti di alcuni reparti e servizi dell’ASP di Enna con parte dei loro staff, Teresa Bizzini, Senologia, Daniela Sambataro, Oncologia, Ornella Blanca, Centro Gestionale Screening, Loredana Disimone, Dipartimento Materno Infantile, Stella Ciarcià, Rete Consultori e Screening Cervicocarcinoma, Maria Faulisi, Consultorio Enna, Tommaso Careri, Comitato Consultivo Aziendale delle associazioni, e gli sponsor che hanno contribuito all’acquisto delle parrucche di pregiata qualità da parte delle socie della FIDAPA.

Il materiale donato è composto da 13 parrucche, 6 caschi per la chemio e 5 turbanti. La responsabile dell’Unità Operativa di Senologia, Teresa Bizzini, ha ringraziato per il dono, definito “ un gesto che emoziona ancora di più sapendo che è indirizzato a donne che affrontano con coraggio sfide molto importanti”.

Parole riprese e condivise negli interventi che si sono succeduti da parte delle responsabili dei servizi, presenti alla cerimonia di consegna.

L’assessore e il presidente del Consiglio Comunale di Cerami hanno sottolineato “…l’interesse del Comune di Cerami nei confronti della medicina di prossimità a garanzia della tutela della salute dei cittadini”, la Presidente della FIDAPA, nel ringraziare le socie, gli sponsor e l’Azienda Sanitaria Provinciale, ha affermato di avere conosciuto “… in più occasioni, come nella giornata dell’8 marzo a Cerami, gli aspetti positivi della buona sanità, come il Servizio di Senologia e il Centro Gestionale Screening, offerta alla popolazione femminile dall’ASP di Enna”.