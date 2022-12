Enna: Asp, Iudica nominato commissario straordinario

Francesco Iudica è il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. Il suo incarico di manager continua con il ruolo di commissario straordinario, quindi, fino al prossimo 30 giugno, “o fino al termine della selezione pubblica, se questa dovesse concludersi prima del suddetto termine”, puntualizza la nota dell’ufficio della presidenza della Regione Siciliana.

“Con viva soddisfazione e con grande piacere accolgo la notizia della nomina del dott. Francesco Iudica a commissario dell’Asp di Enna fino alla nomina del nuovo direttore generale – il commento del direttore sanitario Emanuele Cassarà -. Pur essendo un provvedimento temporaneo, e quindi limitato nel tempo, ritengo di potere affermare che tale provvedimento sia il giusto riconoscimento di quanto fatto negli anni di direzione sotto la guida del dott. Iudica. Elencare in maniera asettica i provvedimenti importanti emessi e portati a termine non danno l’esatto contributo che il dg ha dato a questa azienda: la nomina di 30 direttori di struttura complessa, di 23 direttori di struttura semplice e la definizione di tutti gli incarichi dirigenziali hanno rivoluzionato la fisionomia dell’azienda, con l’immissione in servizio di professionisti di altissimo livello che fin da subito hanno dato impulso all’attività ospedaliera e territoriale”.

“Gli interventi di ristrutturazione e di attivazione di nuovi reparti – prosegue Cassarà – rianimazione di Nicosia, terapia intensiva di Piazza Armerina, ristrutturazione dell’UTIN, senologia a Enna, rinnovo del P.S. Covid a Enna, avvio della gara per l’emodinamica, dopo un decennio di attesa, i risultati raggiunti nello screening e gli accordi con l’Università Kore per la facoltà di medicina e di infermieristica, l’accordo con la facoltà straniera di medicina della Dunarea de Jos, tanto per citare solo alcune delle cose fatte, mi rendono orgoglioso di avere, per la parte di mia competenza, contribuito al raggiungimento di tali risultati nel convincimento che tanto altro ancora si può fare e che senz’altro questa direzione strategica è in grado di fare”.

Le organizzazioni sindacali ANAAO ASSOMED Asp Enna, CISL Medici Asp Enna e UIL FPL Area Medica e Comparto ASP Enna, dal canto loro, hanno dichiarato: “Le scriventi OO.SS. , preso atto della nomina a Commissario dell’ ASP di Enna del Dott. Francesco Iudica fino alla nomina del nuovo direttore generale, esprimono apprezzamento per la decisione dell’assessorato della salute, che consente in tal modo di portare a termine il proficuo lavoro svolto in sede di delegazione trattante tra sigle sindacali e management aziendale. Pensiamo all’impegno profuso da tutti nel periodo pandemico, durante il quale non è mai mancato il confronto, che ha portato a risultati quali, ad esempio, la gestione stessa della pandemia, la recente definizione degli incarichi dirigenziali, i concorsi portati a termine (con altri atti in itinere), l’avviamento della procedura di definizione dell’emodinamica, l‘ammodernamento delle risorse tecnologiche ed altro ancora”.

“Pensiamo altresì – proseguono i sindacati – che questa nomina consentirà di continuare, pertanto, il costruttivo lavoro di confronto per la definitiva risoluzione di problematiche, alle quali il Dott. Iudica non si è mai sottratto, ponendosi sempre in posizione propositiva, quali il completamento del percorso CIA (Contrattazione Integrativa Aziendale) che porterebbe l’ASP di Enna ad essere tra le prime a definirlo a livello nazionale; la corresponsione degli arretrati contrattuali; la premialità Covid”.