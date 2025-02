Enna: Asp, istituite le aggregazioni funzionali territoriali di medicina generale

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, guidata dal Direttore Generale Dr. Mario Zappia in collaborazione con il Direttore Sanitario Dr. Emanuele Cassarà ed il Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Sigona, ha deliberato, in linea con il Piano della Rete Territoriale di Assistenza elaborato della Regione Siciliana, l’istituzione di 4 Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) di Medicina Generale presso le Case della Comunità dell’ASP di Enna.

Con l’istituzione delle AFT si pone in essere quel radicale cambiamento dell’assetto organizzativo ed operativo dei Distretti Sanitari e dell’Assistenza Primaria voluto dal legislatore nell’intento di avvicinare quanto più possibile gli studi di Medicina Generale alla popolazione residente rafforzando la collaborazione tra i diversi attori nel territorio.

Nello specifico, le 4 AFT dell’ASP di Enna sono così distribuite: una presso il Distretto Sanitario di Enna il cui ambito territoriale comprende i comuni di Calascibetta, Enna, Valguarnera e Villarosa; una presso il Distretto Sanitario di Agira per i comuni di Catenanuova, Agira, Assoro, Centuripe, Leonforte, Nissoria, Regalbuto; una presso il Distretto Sanitario di Piazza Armerina per i comuni di Barrafranca, Piazza Armerina, Aidone, Pietraperzia; una presso il Distretto Sanitario di Nicosia per i comuni di Capizzi, Nicosia, Cerami, Gagliano, Sperlinga, Troina.

Le nuove Aggregazioni Funzionali Territoriali consentiranno ai Medici di Medicina Generale, sia a tempo indeterminato che corsisti, la realizzazione del Ruolo Unico di Assistenza Primaria (RUAP) e l’Azienda proporrà loro il completamento dell’impegno orario settimanale, fino al massimale previsto nell’Accordo Collettivo Nazionale, da utilizzare nelle AFT Aziendali.

Per la Casa di Comunità di Piazza Armerina, ormai operativa nel territorio, è già stato emesso un avviso interno riservato ai Medici di Medicina Generale finalizzato ad acquisire la loro disponibilità ad operare presso l’AFT della Casa di Comunità di riferimento.

Il Direttore Generale Dr. Mario Zappia: “Con la delibera di oggi facciamo un passo fondamentale verso un sistema sanitario più integrato, efficiente e vicino ai bisogni reali della comunità, nostro impegno sarà quello di monitorare costantemente i risultati di questa rivoluzione organizzativa”.