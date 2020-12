Enna: Asp, indicazioni all’utenza per entrare in contatto con il CUP e le strutture sanitarie

Migliora il servizio del call center del Centro Unico di Prenotazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. I numeri a disposizione dell’utenza, 0935 520810 per i cellulari, e il numero verde 800 67 99 77 per gli apparecchi telefonici fissi, consentono, grazie alle migliorie tecniche adottate recentemente, un più veloce e agevole contatto con gli operatori del CUP per prenotare e disdire visite specialistiche presso gli ambulatori presenti nelle strutture dell’intero territorio ennese e presso gli ospedali dell’ASP di Enna.

Il sistema telefonico a servizio dell’utenza è stato potenziato anche in relazione alle necessità legate al Covid. In questo caso, comunica l’Asp, per ricevere informazioni è attivo il numero 0935 516860 con più postazioni gestite dal Dipartimento di Prevenzione in collaborazione con i volontari della Protezione Civile di Enna che si alternano sette giorni su sette dalle ore 9 alle 18. Sempre in merito al Coronavirus, le strutture del Dipartimento della Salute Mentale sono raggiungibili telefonicamente, come nella prima fase della pandemia, per coloro che avvertono il bisogno di un supporto emotivo.

Attive le postazioni dell’URP dislocate in ogni distretto per consentire, come dettato dalla normativa, l’approccio riservato e tutelato per esporre problematiche, reclami, segnalazioni e suggerimenti. Gli operatori dell’URP, anche telefonicamente, forniscono indicazioni utili sull’assistenza erogata dalle strutture e sui servizi dei settori amministrativi.

Sul sito www.aspenna.it , in prima pagina, sono disponibili, in modo diretto e immediato, le informazioni in merito al CUP, URP e problematica Coronavirus.