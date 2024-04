Enna: Asp, incontro di apertura della settimana dedicata alla salute della donna

PUBBLICITÀ

L’Ospedale Umberto I di Enna ha ricevuto, per il biennio 2024-2025, due Bollini Rosa da Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. I Bollini Rosa sono il riconoscimento per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie realizzando percorsi ottimizzati per il genere femminile.

PUBBLICITÀ

L’Ospedale Umberto I ha ricevuto i Bollini Rosa perché in possesso di specifici requisiti, relativi all’offerta di servizi in ottica di genere. Le attività per ottenere l’importante riconoscimento, a garanzia della salute per le pazienti, sono state avviate, presso l’ASP di Enna, dal Dipartimento Materno Infantile, diretto dalla dr.ssa Loredana Disimone, e coordinate dalla dr.ssa Oriana Ristagno, referente aziendale per la comunicazione “Bollini Rosa” e coordinatore ostetrici area Sud.

A sostegno dei percorsi di cura per la salute della donna, si terrà giovedì 18 aprile, presso la Sala Mingrino dell’Ospedale Umberto I di Enna, con inizio alle ore 15:30, l’incontro pubblico di apertura dell’Open Week Salute Donna, la settimana dedicata alla prevenzione e alla cura al femminile, che questo anno si celebra dal 18 al 24 aprile nell’intero territorio nazionale.

Dopo i saluti della Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Loredana Disimone presenterà i servizi del Dipartimento Materno Infantile; Oriana Ristagno illustrerà le iniziative della Fondazione Onda; il prof. Basilio Pecorino, direttore della Unità Operativa Ginecologia e Ostetricia, relazionerà sui percorsi di salute della donna in ambito ospedaliero. La responsabile dei consultori familiari, dottoressa Stella Ciarcià, parlerà della promozione della salute in età menopausale; la dottoressa Daniela Sambataro, direttore UOC Oncologia, illustrerà la presa in carico e la salute della donna in oncologia; la responsabile del Centro Gestionale Screening, Ornella Blanca, parlerà dell’importanza degli screening oncologici. La dottoressa Linda Vitali, dirigente medico referente della Stanza Rosa dell’Ospedale Chiello di Piazza Armerina, affronterà il tema della medicina di genere.

Il dibattito e il confronto con gli intervenuti chiuderà l’incontro aperto ai cittadini, agli operatori e alle associazioni.

Il programma delle attività previste nel corso della settimana 18-24 aprile, con le indicazioni per le prenotazioni, è pubblicato sul sito www.aspenna.it nella pagina https://www.aspenna.it/2024/04/09/il-programma-dellasp-di-enna-in-occasione-dellopen-week-sulla-salute-della-donna-18-24-aprile-2024/