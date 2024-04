Enna: Asp, incarichi libero professionali per progetti del piano sanitario nazionale

PUBBLICITÀ

Prosegue il processo di selezione dell’Asp di Enna per l’assegnazione di incarichi libero-professionali per varie figure necessarie per attuare le attività connesse alle linee progettuali delineate nel Piano Sanitario Nazionale (PSN).

I progetti del PSN godono di finanziamenti extra rispetto al bilancio aziendale e sono sottoposti alla rendicontazione delle attività e delle spese inerenti ai programmi approvati.

La Direzione Strategica aveva emesso, all’inizio di marzo, gli avvisi di selezione pubblica per l’assegnazione di incarichi per le seguenti figure professionali: logopedista, fisioterapista, assistente sociale e collaboratore amministrativo. Le candidature sono state presentate entro la scadenza del 25 marzo.

Il Servizio Risorse Umane ha completato la valutazione delle numerose candidature ricevute e ha redatto gli elenchi dei candidati ammessi alle selezioni, che comprenderanno prove di valutazione basate su titoli e colloqui.

L’Asp comunica che si è registrato un notevole interesse da parte dei candidati per ciascuna delle figure professionali richieste dai bandi emanati.