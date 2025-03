Enna, Asp: in piena attività i programmi contro le dipendenze patologiche

PUBBLICITÀ

A seguito del protocollo siglato dal Direttore Generale dell’Asp di Enna Dr. Mario Zappia con l’Associazione Casa Rosetta, nell’ambito delle attività di prevenzione in seno alla UOC Dipendenze Patologiche, Diretta dalla Dott.ssa Carmela Murè, si è svolto dal 24 al 26 febbraio la seconda edizione del Corso Unplugged rivolto ai docenti dell’area sud dell’Asp di Enna, tenuto dalle Psicologhe Dott.ssa Maria Angela Cannarozzo e dott.ssa Silvia Geraci presso la Sala Convegni dell’Ospedale Umberto I° di Enna.

Unplugged è un percorso formativo rivolto agli insegnanti, sulla metodologia dell’Unplugged (letteralmente “senza amplificazione”), programma di provata efficacia per la prevenzione dell’uso di tabacco, alcol e sostanze tra gli adolescenti. Il programma Unplugged, elaborato e validato da un gruppo di ricercatori europei, è coordinato in Italia dall’Osservatorio epidemiologico delle dipendenze del Piemonte in collaborazione con alcune Università.

Il programma ha dimostrato la sua efficacia specialmente nel ritardare e prevenire la sperimentazione di sostanze piuttosto che nel promuovere la cessazione del consumo ed è particolarmente indicato per le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e del primo anno delle scuole secondarie di secondo grado.

Basato sul modello dell’influenza sociale e delle Life Skills, utilizza un approccio interattivo, si associa ad altri progetti indirizzati alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie e alle secondarie di secondo grado, che propongono metodologie affini, con l’obiettivo di realizzare un percorso di promozione della salute esteso, in maniera continuativa, lungo tutto l’iter scolastico. Attraverso tale apprendimento a cascata, il metodo consente lo sviluppo di abilità emotive e personali legate alle relazioni o ai comportamenti sociali. Tali abilità, definite life skills, sono utili per affrontare la vita, apprezzare e rispettare gli altri, creare relazioni positive con la famiglia e gli amici, ascoltare e comunicare in modo efficace, fidarsi degli altri e assumersi le proprie responsabilità.

“La nostra Azienda ha siglato il protocollo d’intesa con Casa Rosetta perchè crede fortemente nel progetto e nella formazione a cascata dei docenti delle scuole del nostro territorio. È importante che tra i banchi di scuola si parli di prevenzione da e senza sostanze e dei rischi che ne conseguono”, sono le parole della dottoressa Carmela Murè.