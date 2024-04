Enna: Asp, in erogazione gli arretrati per l’assegno di cura

PUBBLICITÀ

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha deliberato l’erogazione dell’assegno di cura relativo agli anni 2017–2024 per tutti gli aventi diritto la cui documentazione risultava incompleta al momento della verifica dell’istruttoria. I soggetti aventi diritto, rientranti nella fascia dei disabili gravissimi come previsto dalla normativa, riceveranno pertanto gli arretrati.



L’Azienda, anche in questo caso, ha scelto di anticipare la somma da erogare ai beneficiari grazie alle economie sufficienti sul proprio fondo per la disabilità al fine di garantire il supporto assistenziale ai disabili gravissimi.

Il Fondo Regionale per la Disabilità è stato istituito dalla legge regionale n. 4 del 2017. Gli assegni di cura sono erogati ai disabili gravissimi riconosciuti e valutati dall’Azienda in possesso della documentazione conforme alle disposizioni assessoriali. La somma complessiva erogata per gli anni in questione ammonta a euro 106.100,00.