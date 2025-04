Enna, Asp: in arrivo un mega concorso, saranno reclutati 98 medici e 1 farmacista

PUBBLICITÀ

Prosegue il piano di potenziamento delle aree sanitarie voluto fortemente dalla Direzione Strategica dell’ASP di Enna la quale sta realizzando un significativo incremento delle risorse umane per le professioni sanitarie. Con delibera odierna è stato approvato un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 98 posti di dirigente medico, nelle varie discipline, e di un dirigente farmacista.

Si tratta di un passo straordinario per il rafforzamento di tutte le branche mediche, sia ospedaliere che territoriali, finalizzato all’incremento delle prestazioni sanitarie erogate dall’Azienda. La presa in servizio di nuovi medici, in un numero così consistente, sarà il punto di svolta per l’abbattimento delle liste di attesa. I nuovi dirigenti entreranno nel più breve tempo possibile a far parte dell’organico aziendale, verranno distribuiti nell’intero territorio, e contribuiranno con la propria professionalità a rendere sempre più puntuale ed efficiente il servizio sanitario offerto alla collettività.

Con questo importante provvedimento, si concretizza sempre di più il disegno strategico per l’efficientamento dell’offerta sanitaria auspicato dalla Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna composta dal Direttore Generale Dr. Mario Zappia, dal Direttore Sanitario Dr. Emanuele Cassarà e dal Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Sigona.

L’ASP di Enna porta ossigeno a tutte le Unità Operative Complesse, sostenendo il fondamentale lavoro che esse svolgono nel quotidiano impegno per la salvaguardia del diritto primario alla salute. Tra gli altri, da evidenziare per consistenza numerica, 18 posti per medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza, 15 posti per medicina generale, 8 posti per ortopedia e traumatologia, 10 posti per il dipartimento di salute mentale, ma a beneficiare del supporto dei nuovi colleghi saranno tutte le branche mediche.

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito aziendale con la delibera n. 555 dell’11 aprile nella quale sarà possibile leggere tutti i dettagli del bando di concorso.