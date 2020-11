Enna: Asp, i momenti commemorativi in onore del Dott. Paolo Lo Giudice

Omaggio alla memoria del dott. Paolo Lo Giudice, già Primario e Fondatore del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Umberto I, nella mattina odierna presso il presidio ospedaliero ennese.

Presenti i familiari, il figlio dott. Santi, e il giovane nipote, che hanno assistito ai due momenti commemorativi, la presentazione della biblioteca personale offerta all’azienda e l’intitolazione dell’aula studio del Reparto di Ortopedia, da oggi Aula Studio Paolo Lo Giudice.

L’evento ha visto la partecipazione del Direttore Generale, Francesco Iudica, del Direttore Sanitario, Emanuele Cassarà, del Direttore del Presidio Ospedaliero, Angela Maria Montalbano, del Responsabile delll’UOC di Ortopedia, Arcangelo Russo, dello specialista ortopedico Giuseppe Fanzone e dell’ex primario, ora in pensione, Mario Campisi.

E il dr. Campisi, che sostituì il dott. Lo Giudice nell’anno 2000, ha tratteggiato la grande professionalità e umanità del dott. Paolo, che svolse il suo lavoro da primario di ortopedia proveniente dalla chirurgia generale.

“Oggi – ha affermato il dott. Arcangelo Russo – avvertiamo, come equipe specialistica, la responsabilità di testimoniare l’esempio offerto dal dott. Lo Giudice”.

Il Direttore Generale, Francesco Iudica, nell’evidenziare i valori insiti nella storia del dott. Lo Giudice come uomo e medico, ha sottolineato come siano importanti, nel sistema salute ora più che mai, il senso dell’appartenenza, il sentimento della gratitudine e la capacità di trasmettere agli altri la conoscenza.

“Ci auguriamo di essere degni custodi del patrimonio di esperienze e grande cultura del dott. Lo Giudice”, ha concluso.