L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna informa la gentile utenza che, a causa di un guasto tecnico alla linea telefonica, si stanno verificando rallentamenti e difficoltà nelle comunicazioni telefoniche del Centro Unico di Prenotazione CUP e del Call Center.

I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. L’azienda si scusa per il disagio e ringrazia per la comprensione