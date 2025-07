Enna: Asp, giornata di donazione sangue in memoria di Paolo Borsellino

PUBBLICITÀ

Sabato 19 luglio, in occasione del 33° anniversario della strage di via D’Amelio, dove persero la vita Paolo Borsellino e i componenti della sua scorta, si potrà donare il sangue presso tutte le unità di raccolta delle associazioni dei donatori presenti in provincia di Enna e presso i Centri Trasfusionali attivi nei presidi ospedalieri di Enna, Nicosia e Piazza Armerina, aperti l’intera giornata.

Si celebra con l’apporto dei volontari e degli operatori sanitari la seconda giornata della campagna “Dona Sangue, salva una vita”, l’iniziativa della Regione Siciliana con le Aziende Sanitarie per ricordare l’uccisione dei magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Livatino, a cui sarà dedicata la giornata del 21 settembre prossimo.

L’iniziativa del 19 luglio è arricchita dalla presenza dei banchetti informativi allestiti dagli operatori dei Servizi delle Dipendenze per le attività di prevenzione e sensibilizzazione da alcol, gioco d’azzardo, dipendenza affettiva, tabagismo, droghe, dipendenza da smartphone e da internet.