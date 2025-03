Enna, Asp: Fp Cgil e Nursind segnalano problematiche ancora irrisolte

PUBBLICITÀ

A distanza di un anno dall’insediamento del Direttore Generale dell’ASP di Enna, le problematiche segnalate dai sindacati continuano a restare irrisolte. Le organizzazioni sindacali FP CGIL e NURSIND denunciano la mancata risposta su questioni fondamentali per il personale dell’azienda sanitaria.

Tra le criticità evidenziate vi sono: il mancato pagamento della premialità per l’anno 2023; la mancata risoluzione della questione delle ore di lavoro in eccedenza; l’assenza di un nuovo regolamento per i buoni pasto, che dovrebbe prevedere un aumento dell’importo, l’emissione in formato elettronico e l’attribuzione al personale turnista, come stabilito da sentenze della Corte di Cassazione.

Oltre a queste problematiche, i sindacati sottolineano la carenza cronica di personale infermieristico, tecnico-sanitario e OSS nelle varie unità operative ospedaliere e nelle strutture territoriali, mettendo a rischio la qualità dell’assistenza ai pazienti, in particolare ai malati cronici.

Un altro punto critico riguarda la stabilizzazione del personale precario, sia della dirigenza (Psicologi e Biologi) che del comparto (Infermieri, OSS, Tecnici Sanitari di Laboratorio e Radiologia, Assistenti Amministrativi), che ancora attende le procedure necessarie per la definitiva assunzione.

I sindacati chiedono, inoltre, la formulazione del nuovo piano di reperibilità per il 2025 nel rispetto del dettato contrattuale.

Pur riconoscendo l’impegno e la dedizione degli operatori sanitari, le organizzazioni sindacali denunciano la scarsa attenzione dell’amministrazione nella risoluzione delle problematiche segnalate, chiedendo un confronto sindacale più efficace e costruttivo.

Se queste richieste non verranno accolte, FP CGIL e NURSIND annunciano la possibilità di intraprendere iniziative legali idonee al raggiungimento dei bisogni del personale del comparto.