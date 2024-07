Enna: Asp, fornitura di un tomografo a risonanza magnetica per l’ex Ciss

PUBBLICITÀ

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha deliberato, in seguito all’adesione all’accordo quadro CONSIP relativo ai Tomografi a Risonanza Magnetica, di affidare la fornitura di un Tomografo a Risonanza Magnetica (RM) 1,5 Tesla, comprensiva di accessori e dispositivi, alla società Canon Medical System, per un importo pari a euro 749.000,00 più IVA. La modernissima strumentazione tecnologica è destinata alla struttura ex CISS di Pergusa.

PUBBLICITÀ

Anche la sua acquisizione rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6, linea 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Grandi Apparecchiature”. È stato deliberato di nominare, quale Direttore Esecuzione Contratto, il dott. Enrico Di maggio, direttore UOC Radiologia dell’Ospedale Umberto i Enna.

“Obiettivo della Direzione Strategica – afferma il Direttore Generale, dott. Mario Zappia – è rafforzare la dotazione tecnologica dell’ASP per favorire prestazioni di qualità e migliorare i tempi di attesa”.