Enna, Asp: formazione sulle infezioni correlate all’assistenza

Avviato il progetto formativo dedicato alle infezioni correlate all’assistenza in ambito ospedaliero. L’importante iniziativa, promossa dalla Regione Sicilia e rivolta a tutte le Aziende sanitarie, è prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Linea di investimento M6-C2-12.2.

“L’ASP di Enna conferma il suo impegno nel garantire standard elevati di sicurezza e qualità delle cure, investendo nella formazione continua del personale sanitario e nella promozione di pratiche assistenziali più sicure – dichiara il Direttore Generale, dott. Mario Zappia -. Le Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) rappresentano una delle sfide più significative nel contesto sanitario. Queste infezioni, acquisite durante le attività assistenziali, costituiscono una complicanza frequente e grave, che può verificarsi in ogni ambito assistenziale. Le ICA comportano un impatto clinico ed economico rilevante: prolungano la durata delle degenze, determinano disabilità a lungo termine, aumentano la resistenza dei microrganismi agli antibiotici, comportano un maggiore carico economico per i sistemi sanitari e le famiglie, e sono associate a un aumento della mortalità in eccesso”.

L’obiettivo del corso è formare gli operatori sanitari sull’importanza della prevenzione delle ICA e sulle strategie di intervento, approfondendo le cause e l’impatto di queste infezioni sulla salute pubblica, sull’assistenza e sull’organizzazione sanitaria. Particolare attenzione viene dedicata ai principali concetti e metodi di gestione degli ambienti assistenziali e alle precauzioni da adottare per ridurre il rischio di infezioni ospedaliere.

La progettazione del programma formativo è predisposto dal Referente Aziendale ICA/PNRR dottoressa Angela Maria Montalbano, Direttore dell’Ospedale Umberto I, dal Supervisore Aziendale ICA/PNRR dottoressa Maria Lucia Rita Di Grigoli, Dirigente della UOS Professioni Sanitarie Area Infermieristica e Ostetrica, e dal dott. Pierfranco Mirabile, Dirigente UOS Qualità e Rischio Clinico.

Il modulo di formazione, iniziato oggi presso la sala conferenze dell’Università Kore di Enna, e con successive edizioni, vede la partecipazione di docenti qualificati, tra cui le dottoresse Di Grigoli Maria Lucia Rita e Maria Rosaria Politi, Direttore dell’Ospedale Chiello di Piazza Armerina.

Grande partecipazione da parte del personale sanitario dell’Azienda, appartenenti sia alla dirigenza che al comparto, con numerosi interventi di confronto professionale, in particolar modo sulle metodiche e procedure indispensabili per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza.

Durante la prima parte della sessione, coordinata dalla Dott.ssa Politi, sono stati proiettati dei video con interessante interazione con i presenti sui comportamenti e sul corretto agire da attuare durante il percorso assistenziale dell’operatore sanitario.

La seconda parte della sessione, coordinata dalla Dott.ssa Di Grigoli Maria Lucia Rita, è stata indirizzata alle buone pratiche e procedure aziendali e soprattutto alla responsabilità sanitaria del personale sulla corretta attuazione delle stesse. La tematica ha condotto i presenti ad interagire in un confronto costruttivo nella consapevolezza del “saper agire e del saper fare”.

“Negli ultimi anni, l’attenzione sulla prevenzione e il controllo delle ICA è cresciuta notevolmente, a causa di un trend epidemiologico in costante aumento e delle ripercussioni negative sulla salute dei pazienti, sugli aspetti psicologici e sui costi per i sistemi sanitari”, ha sottolineato la dottoressa Di Grigoli.

Altri incontri saranno rivolti a tutti gli operatori sanitari dell’Azienda, appartenenti sia alla dirigenza che al comparto, con l’obiettivo di sensibilizzare e aumentare le competenze nella prevenzione delle infezioni ospedaliere.