Enna: Asp, evento sull’aggressività in ambito sanitario

PUBBLICITÀ

L’aggressività in ambito sanitario è il tema dell’evento in programma nei giorni 6 e 7 dicembre prossimi presso la Sala Mingrino dell’Ospedale Umberto I di Enna. Il corso, organizzato dall’Ufficio Formazione dell’ASP di Enna e aperto anche ai non dipendenti dell’Azienda, pone al centro gli aspetti clinici, normativi e di rischio clinico legati al tema dell’aggressività.

PUBBLICITÀ

I relatori, infatti, parleranno di “Aggressività, aspetti clinici e management” (docente Antonino Messina, dirigente medico); “Ciclo dell’aggressività e gestione dell’evento” (Angela Lo Giudice, dirigente psicologo); “L’aggressività in Pronto Soccorso” (Rosalinda Vitali, dirigente medico); “Il punto di vista dell’infermiere” (Maria Lucia Rita Di Grigoli, dirigente delle Professioni Sanitarie); “Gestione dell’aggressività. Role playing” (Brenda Cervellione, psicologo e psicoterapeuta); “Concetti di rischio clinico, eventi sentinella: procedura aziendale aggressioni” (Pierfranco Mirabile, Risk manager ASP Enna); “Il problema delle aggressioni in rapporto al D.lgs 81/08 e norme successive” (Antonio Brancè, responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ASP Enna).

La tematica è, pertanto, suddivisa nelle sue sfaccettature e focalizza l’attenzione sul tema dell’aggressività in un momento in cui sono state previste pene più severe contro la violenza sul personale sanitario e sociosanitario da un provvedimento approvato di recente in Parlamento.