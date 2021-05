Enna. Asp: “Entusiasta l’adesione alla vaccinazione da parte dei giovani maturandi”

L’Asp di Enna comunica che i giovani maturandi non hanno dimostrato alcun timore a vaccinarsi con vaccini diversi da Pfizer e Moderna.

“Nel primo giorno della campagna, mercoledì, sono stati vaccinati 201 maturandi e l’82% di essi ha scelto Janssen (J&J), mentre il 10% ha scelto AstraZeneca”, informa Natale Lagrotteria, Data Manager della campagna vaccinale dell’ASP di Enna.

“Questi giovani sono stati esemplari – prosegue l’Asp – e il loro messaggio è chiaro. Non è pericoloso il vaccino ma è pericoloso non vaccinarsi! Con il vaccino rompiamo le catene del covid!”

Dopo 140 giorni effettivi di vaccinazione, oltre il 35% della popolazione target è stata vaccinata con almeno una dose mentre il 20%, considerando la mono dose Janssen, ha concluso il ciclo di vaccinazione.

In merito ai cittadini ultraottantenni, Lagrotteria aggiunge: “In provincia di Enna, il 75,56% sono gli over 80 vaccinati con almeno con una dose, mentre ha ricevuto la seconda dose il 62,81%. In termini relativi, il Comune di Sperlinga è il comune con il target di vaccinazione maggiore in provincia: il 62,11% della popolazione target ha ricevuto almeno una dose, grazie alla recente vaccinazione di massa decretata dalla Regione”.

Nei grafici riportati di seguito le dosi somministrate il 26 maggio (in tot. 1603).