Enna: Asp e Federfarma, campagna di prevenzione del tumore del colon-retto

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e la Federfarma Enna invitano i cittadini a partecipare allo screening del tumore del colon-retto.

“Se hai tra i 50 e i 69 anni, recati presso la tua farmacia di fiducia e ritira il kit gratuito – è l’appello lanciato in sinergia -. Un esame semplice e veloce che può salvare la vita! Il tumore al colon retto può preoccupare, ma la prevenzione giusta può ridurre notevolmente il rischio. Lo sviluppo di questa patologia parte spesso da piccole formazioni benigne chiamate polipi o adenomi, che possono trasformarsi lentamente in tumori maligni. Lo screening regolare è il modo migliore per individuare precocemente eventuali segnali di allarme e affrontare la situazione con serenità. Condividi questa informazione con le tue amiche, i tuoi amici e i familiari: insieme possiamo fare la differenza!”.

Sulla pagina dedicata del sito www.aspenna.it dove sono presenti le farmacie aderenti alla campagna di screening gratuito: https://www.aspenna.it/screening-oncologici/screening-del-colon-retto/elenco-farmacie-aderenti-programma-screening-oncologici/