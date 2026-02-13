Enna, ASP: due bandi per medici specialisti

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna mette in campo una strategia articolata per rafforzare i servizi sanitari del territorio. Dopo i recenti concorsi e le relative assunzioni, l’ASP ha pubblicato due avvisi di manifestazione di interesse rivolti ai medici specialisti disponibili a operare attraverso incarichi libero-professionali.

Il primo avviso, pubblicato lo scorso 11 febbraio, è dedicato ai medici specialisti in pronto soccorso e medicina d’urgenza. L’iniziativa risponde a un’esigenza sempre più pressante di garantire continuità assistenziale in ambiti delicati e fondamentali per la salute dei cittadini.

L’avviso si rivolge in particolare a due categorie di medici: quelli già specializzati in medicina di emergenza-urgenza o discipline equipollenti, e coloro che hanno maturato almeno tre anni di esperienza negli stessi servizi del Servizio Sanitario Nazionale. I professionisti dovranno garantire una disponibilità che non potrà superare le 38 ore settimanali. La durata degli incarichi sarà di sei mesi, prorogabile in base alle necessità.

Le procedure di candidatura sono state pensate per essere quanto più snelle e accessibili, richiedendo per questo primo avviso l’iscrizione online attraverso la piattaforma telematica disponibile sul sito www.aspenna.it, nella sezione concorsi.

Parallelamente, l’ASP di Enna ha pubblicato un secondo bando per incarichi libero-professionali destinato a un’ampia gamma di specialità mediche. Questo secondo avviso testimonia la volontà dell’azienda di rafforzare complessivamente l’organico e garantire servizi di qualità in tutti i reparti ospedalieri.

Il secondo bando è rivolto a medici specializzati o specializzandi – dal penultimo anno in poi – nelle seguenti discipline: Geriatria, Medicina Interna, Patologia Clinica, Pediatria, Chirurgia Generale, Ostetricia e Ginecologia, Ortopedia e Traumatologia, Anestesia e Rianimazione, Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, Psichiatria, Neuropsichiatria Infantile, Anatomia Patologica.

Per questo secondo avviso, la modalità di partecipazione prevede l’invio di una domanda in carta semplice tramite PEC all’indirizzo concorsi@pec.asp.enna.it; anche per queste specialità, tutti i dettagli sono reperibili sul sito internet istituzionale.

Il Direttore Amministrativo Maria Sigona tiene a ringraziare “tutti gli uffici dell’azienda e i professionisti incaricati, che con spirito di servizio si sono occupati delle procedure. Per quanto temporanei, gli incarichi libero-professionali dimostrano concretamente la volontà dell’ASP di Enna di migliorare quanto più possibile i servizi sanitari su tutto il territorio”.

L’iniziativa dell’ASP di Enna si inserisce in un quadro più ampio di sforzi volti a garantire il pieno funzionamento dei servizi sanitari, che negli ultimi anni hanno subito pressioni crescenti a causa della carenza di personale e dell’aumento della domanda di assistenza. La strada degli incarichi libero-professionali rappresenta un modello contrattuale che offre flessibilità sia all’azienda che ai professionisti, permettendo di fronteggiare in modo agile, attraverso risposte concrete, le carenze di organico che affliggono tutto il territorio nazionale.

Il Direttore Generale Mario Zappia precisa che “dopo i recenti concorsi, completati e ancora in itinere, aggiungiamo strumenti utili e tempestivi per rispondere alle necessità del territorio. La salute dei cittadini ennesi resta la nostra priorità assoluta, e continueremo a lavorare con determinazione per assicurare presidi sanitari efficienti e sempre operativi”.