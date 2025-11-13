Enna, ASP: dieci dirigenti psicologi firmano il contratto a tempo indeterminato

PUBBLICITÀ

Si è concluso un importante percorso di stabilizzazione che ha portato dieci dirigenti psicologi della ASP di Enna alla firma dei contratti a tempo indeterminato, un traguardo atteso che rappresenta per questi professionisti l’inizio di una nuova fase della loro vita lavorativa, caratterizzata da maggiore serenità e prospettive di crescita professionale.

La cerimonia si è svolta presso la sede dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna alla presenza del Direttore Generale dott. Mario Zappia, che ha accolto i nuovi dipendenti con parole di benvenuto sottolineando il valore strategico di queste figure professionali e della loro stabilizzazione per il miglioramento dei servizi territoriali dedicati alla salute mentale, che nella società contemporanea sono in continuo sviluppo.

Per i dieci psicologi questa giornata segna un momento di svolta che consente finalmente di guardare al futuro con la sicurezza di chi può progettare percorsi di specializzazione e approfondimento all’interno dell’Azienda, mettendo radici nel territorio ennese e costruendo relazioni professionali durature con i colleghi e con l’utenza.

La stabilità contrattuale rappresenta infatti la condizione essenziale per poter garantire continuità assistenziale ai pazienti e contribuire in modo significativo al miglioramento qualitativo dei servizi offerti alla popolazione, elementi fondamentali in un ambito delicato come quello della salute mentale e del sostegno ai pazienti, dove il rapporto terapeutico si costruisce nel tempo attraverso la fiducia e la costanza della presenza professionale.

Gli psicologi che oggi hanno firmato il contratto davano già il loro contributo in tutto il territorio provinciale e si sono distinti per professionalità e spirito di servizio. La Direzione della ASP, con queste ulteriori stabilizzazioni, conferma l’orientamento di voler trattenere in azienda tutti coloro che, con qualsiasi qualifica, conoscono la ASP dall’interno e quindi rappresentano un investimento per l’Azienda. Ovviamente c’è il limite di posti in dotazione organica. Tale limite non può essere superato dalla Direzione.

L’operazione di stabilizzazione si inserisce nella più ampia strategia della ASP di Enna volta al potenziamento delle risorse umane. La scelta dell’Azienda Ennese si allinea alle politiche sanitarie regionali che individuano nella stabilizzazione del personale uno strumento fondamentale per assicurare servizi più efficienti e qualificati alla cittadinanza.