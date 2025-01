Enna: Asp, deliberato il contratto collettivo integrativo aziendale

PUBBLICITÀ

La Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha deliberato la presa atto del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale per l’anno 2024 in riferimento al personale del Comparto Sanità e in linea con le direttive del Contratto Nazionale di Lavoro.

La deliberazione della presa d’atto sancisce formalmente l’avvio dell’applicazione delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, che mira a migliorare le condizioni lavorative, incentivare le prestazioni del personale e garantire una gestione più efficiente delle risorse.

In particolare, il Contratto Integrativo affronta temi cruciali per la valorizzazione del personale sanitario, come incarichi e responsabilità, progressioni economiche, indennità professionali, premialità, con l’introduzione di meccanismi per incentivare le performance eccellenti, e condizioni di lavoro per il miglioramento dell’ambiente lavorativo e delle risorse a disposizione del personale.

L’iter seguito per arrivare alla sottoscrizione del Contratto ha rispettato le normative vigenti, compreso il coinvolgimento dell’ARAN e del CNEL, che garantiscono la coerenza con il Contratto Nazionale e la corretta allocazione delle risorse.

“Con questo atto, la Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna conferma il suo impegno nel promuovere un ambiente di lavoro collaborativo e nel rispondere alle esigenze del personale, contribuendo a rafforzare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini”, dichiara il Direttore Generale, dott. Mario Zappia.

Il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale per il personale del comparto sanità definisce, quindi, l’utilizzo delle risorse per l’anno 2024 in modo dettagliato e strutturato. Le risorse economiche allocate riguardano il Fondo per incarichi e progressioni economiche per un importo totale di € 6.826.342,80, destinato a Incarichi specifici, Progressioni economiche orizzontali (PEO).

Il Fondo per premialità e condizioni economiche per un totale € 5.529.712,13, è suddiviso in Welfare integrativo, strumenti e servizi per il benessere del personale; Performance organizzativa: incentivi legati al raggiungimento di obiettivi strategici aziendali; Compensi per lavoro straordinario: retribuzione per l’impegno lavorativo aggiuntivo.

La sottoscrizione del Contratto ha visto il coinvolgimento delle principali figure dirigenziali dell’ASP di Enna, oltre ai rappresentanti sindacali. Per la parte pubblica, hanno firmato il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, il Responsabile del Servizio Risorse Umane. Per la parte sindacale, il contratto è stato sottoscritto dal Coordinatore delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) e dai Rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, FIALS, NURSIND e NURSING UP.