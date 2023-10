Enna: Asp, da lunedì al via la campagna vaccinale antinfluenzale

PUBBLICITÀ

Il management dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha sottoscritto con i medici convenzionati il protocollo d’intesa per la campagna antinfluenzale 2023/2024, stilato con il contributo operativo dell’Unità Operativa Complessa Epidemiologia e Statistica Sanitaria, diretta dal Dr. Franco Belbruno, e del Dr. Giuseppe L’Episcopo, referente aziendale della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023/2024 per i rapporti tra l’ ASP di Enna, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

I cittadini aventi diritto sono: bambini, soggetti ultrasessantenni, soggetti a rischio per patologie croniche debilitanti (diabete, malattie immunitarie, cardiovascolari, respiratorie croniche), donne durante tutta la gravidanza, medici e gli altri operatori sanitari, personale addetto a servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze dell’ordine, vigili del fuoco ecc…) e categorie di lavoratori (veterinari, allevatori, macellai, trasportatori di animali vivi ecc…) possono recarsi negli ambulatori dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e negli ambulatori vaccinali territoriali per effettuare gratuitamente le vaccinazioni. Negli ambulatori vaccinali dell’Asp saranno garantite, inoltre, le vaccinazioni di coloro i cui medici non avessero aderito alla campagna vaccinale e di coloro che sono temporaneamente presenti sul territorio dell’ASP e senza scelta del medico.

“La prevenzione dell’influenza va fatta soprattutto vaccinandosi – sottolinea il Dr. Belbruno -. Si raccomanda di praticare sempre le misure di igiene e protezione individuale: lavaggio delle mani, buona igiene respiratoria, coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, isolamento volontario a casa delle persone con malattie respiratorie febbrili specie in fase iniziale, uso di mascherine da parte delle persone con sintomatologia influenzale quando si trovano in ambienti sanitari”.