Avviso ASP Enna, per i prenotati. Domani mattina, 19 marzo 2021, riprende la campagna vaccinale con il vaccino AstraZeneca.

Possono presentarsi, oltre alle persone prenotate per domani, anche i prenotati dei giorni 15, 16, 17 e 18 marzo che non hanno potuto vaccinarsi per via della sospensione