Enna: Asp, corso sulla sicurezza del consumatore negli alimenti e nelle acque potabili

Il corso sulla sicurezza del consumatore e la prevenzione del rischio clinico e biologico, organizzato dall’ASP di Enna, ha riscosso grande interesse da parte degli operatori sanitari partecipanti, in sintonia con la crescente e diffusa attenzione alla tematica degli alimenti sani e delle acque potabili. L’evento formativo, dal titolo completo “Prevenzione del rischio clinico e biologico negli alimenti. La sicurezza del consumatore per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente: potenziare le azioni di sanità pubblica nel settore delle acque potabili destinate al consumo umano”, è stato organizzato dal prof. Vincenzo Restivo, docente Kore e direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’ASP di Enna.

Nel corso delle due edizioni, sono stati numerosi i temi sviluppati, tra i quali gli aggiornamenti normativi sulle acque adibite al consumo umano secondo il decreto legislativo 18/23, le determinazioni analitiche delle acque adibite al consumo umano, il campionamento e verbali di prelievo, il piano di campionamento dell’ASP di Enna, la prevenzione della Legionellosi, il sistema informatico NSIS-Radisan in Sicilia, le attività dell’ASP di Enna e dal SIAN in merito al Piano Nazionale dei Controlli Integrati sugli alimenti; la ristorazione collettiva in ambiente scolastico e sanitario; le malattie professionali ed ex-esposti ad amianto, e il ruolo dello S.Pre.S.A.L. (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro).

Dopo gli interventi di Emanuele Cassarà, direttore sanitario, e del responsabile della Formazione, ing. Salvatore Cordovana, hanno illustrato le tematiche in programma i docenti Vincenzo Restivo, Giuseppe Saimbene, Francesco Sbirziola, Maria Fascetto, Lisa Meschini, Luigi Renna, Pierfranco Mirabile, Lidia D’Ipolito ed Ermanno Vitale.