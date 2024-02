Enna: Asp, corso sulla prevenzione e cura del gioco d’azzardo patologico

PUBBLICITÀ

Ieri e oggi si è tenuto a Enna, presso la Sala Mingrino dell’Ospedale Umberto I, il corso FORGAP 2022/2023 all’interno del progetto regionale di formazione per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico, organizzato dal CEFPAS su mandato del DASOE, Assessorato Regionale della Salute, Servizio 5 Promozione della Salute.

Il percorso formativo è rivolto agli operatori sociali e sanitari impegnati a vario titolo nel contrasto al fenomeno GAP (Gioco D’Azzardo Patologico) per fornire una piattaforma di formazione e supporto permanente per l’aggiornamento e il lavoro di rete tra tutti i servizi del territorio siciliano, creando uno spazio di condivisione e scambio di buone pratiche tra le eccellenze regionali e nazionali con momenti laboratoriali di lavoro comune e di riflessione su casi clinici.

L’UOC Dipendenze Patologiche dell’ASP di Enna, in qualità di Unità Operativa Complessa e diretta dalla D.ssa Carmela Murè, è orgogliosa di dire che la prima edizione del corso è avvenuta presso l’Asp di Enna.

“Grazie al lavoro incessante del team impegnato sulla prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico, che ha attivato su tutto il territorio provinciale interventi di ascolto, prevenzione e sensibilizzazione da GAP e sta lavorando per la prossima apertura di sportelli per la lotta al sovraindebimento, per andare a scardinare questo fenomeno sociale insidioso e logorante che potrebbe toccare ognuno di noi o i nostri cari”, afferma la dottoressa Carmela Murè.

A sostegno di tutte queste attività aprirà nelle prossime settimane il Centro Diurno semi residenziale che ospiterà esclusivamente soggetti affetti da GAP, e un ambulatorio dedicato per la cura della patologia attraverso l’utilizzo della TMS, Stimolatore Magnetico Transcranico, innovazione scientifica che permette di stimolare o inibire l’attività neuronale di specifiche aree cerebrali, riuscendo così a ristabilire il corretto funzionamento delle cellule del cervello che risultano alterate dalla presenza di un disturbo.

“Le attività preventive sul territorio rivestono un’importanza cruciale per combattere il dilagare un fenomeno importante come il GAP. Il percorso formativo voluto dall’Assessorato alla Salute è fondamentale in quanto coinvolge diverse realtà presenti nel territorio ennese, quali dirigenti scolastici e terzo settore impegnato nel sociale”, ha dichiarato il Commissario Straordinario, Mario Zappia.

Continua la Dottoressa Murè: “Un grazie va al Commissario Straordinario dell’Asp di Enna, Dott. Mario Zappia, e al Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà, che hanno inaugurato l’avvio del corso FORGAP, per la loro attenzione e dedicazione nei confronti del Dipartimento di Salute Mentale, e alla Dottoressa Francesca Picone, responsabile scientifico del percorso formativo che ha presentato il progetto, sempre attenta e presente alle iniziative inerenti al GAP”.