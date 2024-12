Enna: Asp, corso su controllo e prevenzione delle infezioni ospedaliere

PUBBLICITÀ

L’evento dedicato al tema delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) ha concluso il fitto ciclo di incontri organizzati dall’ASP di Enna contro l’antibioticoresistenza. Il programma delle iniziative, in linea con il Piano Nazionale di contrasto all’antibioticoresistenza, è stato completato, per l’anno corrente, sabato 30 novembre presso l’ospedale Umberto I di Enna con il corso “Quando prevenire è meglio che curare: ridurre la prevalenza delle patologie infettive attraverso la riduzione della trasmissione”, organizzato e curato dal dott. Luigi Guarneri, Direttore dell’UOC Malattie Infettive Umberto I, e responsabile scientifico dell’evento in collaborazione con la professoressa della Kore Manuela Ceccarelli.

PUBBLICITÀ

La giornata ha visto la partecipazione di importanti figure del panorama sanitario siciliano; tra gli altri, i direttori delle UOC Malattie Infettive degli ospedali Cannizzaro di Catania, Carmelo Iacobello, Policlinico San Marco di Catania, Arturo Montinero, Ospedale di Gela, Fabrizio Pulvirenti.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e aggiornamento sulle strategie per la prevenzione e il controllo delle infezioni ospedaliere, con particolare attenzione all’uso responsabile degli antibiotici e alla gestione dei pazienti.