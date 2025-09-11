Enna, ASP: conferito incarico di dirigente medico di anatomia patologica

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha ufficializzato il conferimento dell’incarico a tempo determinato di Dirigente Medico di Anatomia Patologica alla dottoressa Dalila Marmo, al termine di una procedura selettiva che ha visto la partecipazione di due candidati.
La delibera di approvazione della graduatoria, datata 13 agosto, ha concluso l’iter avviato con la pubblicazione del bando per il conferimento dell’incarico. All’avviso pubblico hanno risposto complessivamente due professionisti, entrambi risultati idonei al termine della valutazione dei requisiti.
Determinante per l’assegnazione dell’incarico è stata la disponibilità manifestata dalla dottoressa Marmo ad assumere immediatamente l’incarico, a differenza dell’altro candidato idoneo che non ha confermato la propria disponibilità.
Il conferimento dell’incarico è avvenuto a stretto giro dall’approvazione della graduatoria, dimostrando la tempestività dell’ASP nell’assicurare la continuità del servizio di Anatomia Patologica, settore strategico per l’attività diagnostica ospedaliera.
L’incarico a tempo determinato permetterà all’azienda sanitaria di garantire immediatamente le prestazioni specialistiche nell’ambito dell’anatomia patologica, in attesa che le procedure concorsuali già in itinere portino alla copertura definitiva del posto in via stabile e definitiva.
Gli incarichi a tempo determinato, infatti, rappresentano per tutte le aziende sanitarie uno strumento agile per garantire la continuità assistenziale senza attendere i tempi più lunghi dei concorsi pubblici che rimangono comunque la via maestra per assicurare stabilità nei servizi. Via che peraltro è già in itinere sia per questa che per molte specialità.
Si tratta di una soluzione di equilibrio tra tempestività nell’offerta di cure primarie e rispetto delle procedure concorsuali per le assunzioni definitive; in questo modo l’azienda riesce a garantire continuità assistenziale senza venir meno ad una prospettiva strategica e stabile di potenziamento del personale sanitario.