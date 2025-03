Enna: Asp, conferiti 48 incarichi per collaboratori professionali infermieri

PUBBLICITÀ

Un importante passo avanti per il potenziamento dell’organico e il miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria è stato compiuto dall’ASP di Enna. Con la delibera n. 365/25, la Direzione Strategica ha ufficializzato il conferimento di 48 incarichi a tempo determinato per collaboratori professionali infermieri, assegnati ad altrettanti professionisti presenti nella graduatoria dell’avviso pubblico straordinario emanato dall’ASP.

I nuovi infermieri verranno assegnati alle sedi individuate dalla Dottoressa Maria Rita Di Grigoli, Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Infermieristica e Ostetrica, in accordo con il Direttore Sanitario. L’atto di conferimento ha carattere di immediata esecutività, permettendo così di coprire tempestivamente i posti vacanti e garantire un servizio sempre più efficiente e qualificato.

“Si rafforza l’organico degli infermieri – afferma il Direttore Generale, Dott. Mario Zappia – con l’ingresso di un elevato numero di professionisti il cui profilo è di grande rilevanza per la qualità dell’assistenza sanitaria erogata presso le nostre strutture. Maggiore è il numero di infermieri, migliore è la capacità di fornire assistenza personalizzata e tempestiva ai pazienti. Questo non solo aiuta a ridurre il carico di lavoro per il personale esistente, ma consente anche di garantire un’attenzione più attenta e una gestione migliore delle esigenze dei pazienti. Inoltre, un numero adeguato di infermieri può contribuire a ridurre i tempi di attesa e a migliorare l’esperienza complessiva dei pazienti all’interno delle strutture sanitarie. Investire nelle risorse umane in ambito infermieristico è, quindi, una strategia cruciale per elevare gli standard di cura e soddisfazione degli utenti”.