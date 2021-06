Enna: Asp, conclusa la prima edizione del corso Primo Soccorso e BLSD

Si è svolta la prima edizione del corso Primo Soccorso e BLSD per personale interno dell’ASP di Enna. Il corso è stato organizzato dal responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dott. Dario Salvatore Buetto, in sinergia con l’U.O Formazione, diretta dalla dr.ssa Gabriella Emma, e con l’apporto della Centrale Operativa 118 Caltanissetta, Agrigento ed Enna, diretta dal dott. Giuseppe Misuraca.

Il corso di primo soccorso è rivolto al personale interno dell’azienda per l’inserimento nelle squadre di Emergenza Primo Soccorso. Il corso BLSD ha l’obiettivo principale di far acquisire gli strumenti conoscitivi e metodologici e le capacità necessarie per prevenire il danno anossico cerebrale e riconoscere in un paziente adulto lo stato d’incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di polso in una condizione di assoluta sicurezza per sè stesso, per la persona soccorsa e per gli astanti.

I formatori del 118 sono i dottori Salvatore Branciforte, medico soccorritore, Mario Vitale, infermiere, Gaetano Pastro, infermiere, Antonio Scardilli, infermiere, e Dario Buetto, RSPP ASP Enna.

“L’Azienda continuerà a svolgere le edizioni di Primo Soccorso e BLSD per l’adeguata formazione dei componenti le Squadre di Emergenza”, dichiara il dott. Dario Buetto -. Si ringraziano il dott. Giuseppe Misuraca e i formatori del 118 per la preziosa e altamente professionale collaborazione fornita alla nostra Azienda”.