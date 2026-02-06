Enna, ASP: avviso pubblico per otto direttori di struttura complessa

PUBBLICITÀ

L’ASP di Enna ha indetto un avviso pubblico per titoli e colloqui finalizzato al conferimento di incarichi di Direttore di Struttura Complessa per otto unità operative strategiche dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

PUBBLICITÀ

Si tratta di un passaggio utile per il rafforzamento della rete assistenziale del territorio ennese, che vedrà l’inserimento di nuove figure apicali sia nell’ambito ospedaliero che in quello territoriale, con l’obiettivo di garantire una sanità sempre più efficiente, capillare e vicina ai bisogni dei cittadini.

Le posizioni oggetto dell’avviso riguardano nell’area ospedaliera la UOC Malattie Infettive dell’Ospedale Umberto I di Enna, la UOC Medicina Generale del presidio Chiello di Piazza Armerina, la UOC Medicina Generale del presidio Basilotta di Nicosia e la UOC Ortopedia sempre del Basilotta di Nicosia; mentre per l’area territoriale sono previsti incarichi per la UOC Cure Primarie, la UOC Assistenza Territoriale e Tutela delle Fragilità, la UOC Distretto Sanitario di Nicosia e la UOC Distretto Sanitario di Enna.

Le nomine, che rappresentano un momento di rinnovamento nell’organizzazione sanitaria provinciale, avverranno in piena armonia con il Piano Triennale del Fabbisogno 2025-2027 approvato con delibera n. 1005 del 19 giugno 2025 e in coerenza con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2026-2028 approvato con deliberazione n. 121 del 27 gennaio 2026.

Strumenti di programmazione messi in campo con puntualità che testimoniano l’impegno della Direzione Strategica guidata dal Direttore Generale Mario Zappia, assieme al Direttore Amministrativo Maria Sigona e il Direttore Sanitario Ennio Ciotta, nel perseguire obiettivi di modernizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari.

L’avviso pubblico è consultabile come parte integrante della delibera n. 155 del 30 gennaio 2026, regolarmente pubblicata all’albo pretorio del sito internet aziendale, dove sono disponibili tutti i dettagli relativi ai requisiti di partecipazione e alle modalità di presentazione delle candidature.