Enna: Asp, avviso per medici in quiescenza disponibili a incarichi libero professionali

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha indetto l’avviso pubblico, straordinario e aperto, volto ad acquisire la manifestazione di interesse a incarichi libero professionali da parte dei medici collocati in quiescenza.

Acquisite le disponibilità, sarà redatto l’elenco dei medici interessati al conferimento di incarichi di lavoro autonomo libero-professionale per l’area chirurgica, medica, dei servizi e dell’emergenza-urgenza. Gli incarichi saranno conferiti ai sensi delle disposizioni normative che regolano il settore.

Possono partecipare i medici collocati in quiescenza in possesso delle specializzazioni afferenti alle aree indicate, anche non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo.

L’avviso è pubblicato sul sito www.aspenna.it sezione Concorsi.