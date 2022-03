Enna: Asp, avviso per la copertura di 112 posti di dirigente medico

La direzione generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha approvato la delibera di emanazione del concorso pubblico per la copertura di 112 posti di dirigente medico in varie discipline. Successivamente, definita la dotazione organica che oggi prevede un indistinto numero di 103 medici, sarà la volta dei concorsi per i dirigenti medici del territorio.

“Proseguiamo senza sosta ľimpegno per assicurare la piena copertura dei posti vacanti, per poter fornire al territorio una adeguata assistenza” dichiara il direttore generale Francesco Iudica.

“In questi giorni – prosegue – stiamo procedendo all’assunzione di 10 chirurghi che completeranno gli organici dei reparti di Enna, Leonforte e Nicosia, essendo quello di Piazza Armerina già completo. Sarà così possibile, una condizione di cui non si ha più memoria nel passato, ridefinire i rapporti fra le 4 chirurgiche aziendali, improntandole ad un principio di azione condivisa che valorizzi la complementarietà e la sussidiarietà di tutte, chiamate a svolgere un’azione sinergica, capace di dare qualità e abbattere le liste di attesa. Non più 4 chirurgie in competizione – spiega Iudica – se non in contrasto fra loro, con bacini di utenza troppo piccoli per valorizzare le potenzialità di ciascuna, ma un unico sistema diffuso sul territorio, in collaborazione armonica, che valorizzi il ruolo di tutte”.

I posti da coprire sono: 15 posti di medicina e chirurgia di accettazione e urgenza, 6 di cardiologia, 7 di radiodiagnostica, 42 posti di anestesia e rianimazione, 7 di medicina generale, 2 di geriatria, 6 di neonatologia/UTIN, 2 di ORL, 5 di pediatria, 4 di malattie infettive, 2 di dermatologia, 1 di medicina nucleare, 5 di patologia clinica, 2 di oncologia, 4 di ortopedia e 2 di anatomia patologica.